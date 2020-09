Bordeaux : les CRS mobilisés pour contrer l'insécurité

«Il faut frapper vite et fort», ce sont les mots de la préfète de la Gironde.

Dans un premier temps et pendant deux semaines, une demi-compagnie de CRS, une trentaine de policiers donc, commence à patrouiller. Objectif : être en contact, en patrouille visible.

Beaucoup d'habitants ne se sentent plus en sécurité dans le centre-ville, on compte 39% d'agressions de plus pendant l'été dans le centre-ville.