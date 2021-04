Quatrième nuit de violences à Tourcoing

Dans le quartier Croix-Rouge à Tourcoing, les nuits de violences se poursuivent. Au moins 14 personnes ont été interpellées depuis samedi soir.

Pour la quatrième nuit de violences, les scènes se répètent : des policiers sont toujours visés par des tirs de mortiers d'artifices tandis que du mobilier urbain et des véhicules sont incendiés.

Depuis le début de semaine, des renforts de police ont été envoyés dans la commune.

Vers 22h30, selon une source proche du dossier à CNEWS, la police municipale a fait l'objet de jets de pierres de la part d'une quinzaine de personnes, et vers 23h, il y a eu des tirs de mortiers d'artifice sur la police dans le quartier du Pont Rompu. Un individu qui venait de mettre le feu à des poubelles a été interpellé.

Vers 00h30, une voiture et un engin de chantier ont été incendiés et des tirs de mortiers d'artifice ont à nouveau retenti, menant à deux interpellations. Vers 1h15, il y a eu à nouveau tirs des mortiers d'artifice et des pavés lancés sur un véhicule de police à son passage. La fin des heurts n'a eu lieu que vers 2h30. Au total, on dénombre 6 interpellations et un policier légèrement blessé pendant une interpellation.

Une répétition des violences urbaines qui ont poussé le ministre de l'Intérieur, ancien maire de la ville, à prendre la parole : «La police de la République est partout chez elle. Ce que nous faisons gêne les trafiquants. Plus de 80 trafiquants ont été arrêtés dans la métropole lilloise depuis le mois de janvier et plus d'un quart dans la ville de Tourcoing.»