Seine-Saint-Denis : un policier violemment agressé à Bagnolet

Un policier a été passé à tabac lundi soir au milieu de la cité de la Capuslerie à Bagnolet en Seine-Saint-Denis, lors d'une intervention anti-stups.

L’agression s’est déroulé à Bagnolet, au milieu du secteur de la Capsulerie, connu pour être une plaque tournante du trafic de drogue. Un policier à scooter, venu soutenir des collègues pour une opération anti-stupéfiant, s'est retrouvé seul dans la cité. Il a été alors encerclé par une vingtaine de dealers qui semblaient le connaître.

«Je me faisais lyncher au sol. Je continue à recevoir des coups de pied type penalty pleine tête, je ne suis protégé que par mon casque de moto. Ma tête faisait des allers-retours gauche-droite sous la violence des coups et j'entends encore « on va te fumer, on va te crever, sale fils de p****, sale keuf», a témoigné ce policier.

Après plusieurs minutes de violence, le policier est extrait par la compagnie de sécurisation et d’intervention de Seine-Saint-Denis. Le policier souffre de nombreuses plaies au visage.

Selon les syndicats de police, cette agression est la conséquence de l’action des policiers contre les trafiquants. Deux individus auraient été interpellés et placés en garde à vue.