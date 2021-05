Policier tué à Avignon : «C'était un mec en or»

Hier, les hommages se sont multipliés devant le commissariat d'Avignon. Les frères d'armes d'Eric Masson, tué par balle alors qu'il effectuait un contrôle de trafic de stupéfiants, sont encore sous le choc.

Émotion et tristesse dominent toujours à Avignon, deux jours après le drame qui a coûté la vie à Eric Masson. Inscrit avec des bougies sur le parvis du commissariat, le nom du jeune brigadier de 36 ans est honoré par des bouquets de fleurs et de nombreux messages de soutien. Ses collègues sont profondément affectés : « On a tué mon pote. Il était très apprécié des autres collègues, je ne lui connais pas un ennemi, c’était un mec en or » ; « On dit toujours que les meilleurs partent les premiers, c’est un adage qui se vérifie maintenant. C’était quelqu’un de souriant, toujours disponible, un sportif. On perd gros avec le départ d’Eric ».

Toute la journée, différentes brigades sont venues se recueillir et rendre hommage à Eric Masson, fils, frère de policier et père de deux enfants. Un rassemblement organisé par ses collègues est prévu dimanche. L'ensemble des syndicats de policiers appellent également à une «marche citoyenne» le 19 mai à Paris.