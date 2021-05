Villejuif : le maire désarme en grande partie la police municipale

Le maire communiste de Villejuif veut déployer sa police municipale d’une autre manière.

Plus de port de lanceur de balle de défense (LBD), ni de pistolet à impulsion électrique, mais une hausse des effectifs d’ici l’automne, pour plus de sérénité dans la ville. Pour réinstaurer un dialogue, le maire communiste compte aussi mettre en place une équipe de médiation et faire de la prévention dans les écoles. Des mesures critiquées par l’ancien maire, qui avait créé la police municipale en 2016.

Certains habitants semblent, quant à eux, convaincus par un retour du dialogue, dans une ville marquée par les incivilités. Le maire actuel va également cesser de déployer de nouvelles caméras de vidéosurveillance. Pour lui, elles ne font que déplacer les points de deal.