Un bac 2021 «au rabais» ?

Dernière ligne droite pour les premières et terminales, qui préparent les épreuves de baccalauréat prévues entre le 17 juin et le 2 juillet.

Dans une semaine, ce lycéen de 17 ans en terminale scientifiques passera la philo du bac. 82% des épreuves de 2021 se déroulent en contrôle continu. « Les épreuves qui restent à venir, c’est plus pour me sauvegarder une mention, je me dis que ça peut me rapporter quelques points de plus pour le Bac mais peu. On ne bosse pas pendant une ou deux semaines, mais toute l’année, on sait que chaque note compte ».

Entre la pandémie, les visios, les cours tronqués, ce nouveau bac version 2021 restera dans les annales. Sans parler de certains profs ou parents adeptes du «C’était mieux avant». « Ils disent que ce Bac est un peu donné, que maintenant le Bac on le donne à tout le monde, c’est pas celui qu’ils ont connu, et sont plutôt contre cette nouvelle formule ».

Globalement, les parents d’élèves veulent que le Bac reste un véritable examen avec des épreuves en fin de cycle. Ils n’envisagent pas qu’un jour un ministre le remette en cause. « C’est clair qu’en ne passant que deux matières, le grand oral et la philo c’est un peu désacralisé, mais dévalorisé, peut-être pas ». Les lycées ne seront pas déserts longtemps, plus de 700 000 lycéens passent le bac à partir du 17 juin.