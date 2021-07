Mali : l'hélicoptère Caïman, pièce maîtresse des forces françaises

Suite de notre série de reportages au Mali avec les forces françaises. Notre envoyé spécial a suivi une mission en hélicoptère Caïman dans le désert malien, entre les risques d'attaque des djihadistes et la météo capricieuse.

Antoine Estève a suivi une mission d'acheminement de matériel entre deux bases françaises. 1h30 de trajet entre Hombori et Gao.

L'hélicoptère fait tout pour éviter de ne pas être repéré: il file à 300 km/h à quelques mètres du sol. Les pilotes sont habitués à faire face aux pires conditions météo.

Les appareils NH90 sont une pièce maîtresse du dispositif français dans le Sahel. Ils permettent notamment de se déplacer très rapidement sur des zones de combat éloignées.

Quand la plus grande partie des troupes de Barkhane va repartir du Mali, la composante aérienne sera allégée elle aussi et l'armée malienne ne pourra plus compter sur les hélicoptères français.