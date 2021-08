Jo de Tokyo : le champion olympique d'épée Romain Cannone était l'invité de la matinale ce lundi

Romain Cannone, sacré champion olympique d'épée à 24 ans le 25 juillet dernier, était invité sur Cnews ce lundi 2 août, à l'occasion de son retour en France. L'épéiste est revenu sur l'atmosphère particulière des Jeux Olympiques de Tokyo, qui se déroulent à huis clos.

L'escrimeur était de passage sur le plateau de la matinale, présentée par notre journaliste Eliot Deval. Le champion a raconté le lourd protocole sanitaire, auquel sont contraints les athlètes. «On fait des tests tous les matins, pour être sûrs qu'on a pas le Covid (...) On a un peu la pression, on s'est entraînés toute l'année, si par malheur, on le rate, on a gâché 5 ans de notre vie à s'entraîner.», a-t-il expliqué.

«Ca donne un peu de fraîcheur (...) On rencontre des sportifs qu'on voyait à la télévision, on s'intéresse à d'autres sports, on sort un peu de notre bulle et notre quotidien d'entraînement», a-t-il témoigné.