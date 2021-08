Clément Beaune : «Depuis mi-août, nous avons fait venir 2.000 personnes» d'Afghanistan

Le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune, était ce mercredi 25 août l'invité de Laurence Ferrari dans la Matinale de CNEWS.

Au cours de cet entretien, il est notamment revenu sur la situation en Aghanistan, faisant un point sur les évacuations réalisées par la France depuis la prise de pouvoir des talibans cet été.

«Depuis l'urgence de la mi-août, nous avons fait revenir en France un peu plus de 2.000 personnes, très majoritaiement des Afghans en situation de menaces directes par le régime taliban», a-t-il ainsi précisé.

Le secrétaire d'Etat a également expliqué que la France avait commencé depuis bien longtemps déjà de tels rapatriements : «nous avons commencé ces opérations il y a plusieurs mois. Nos troupes se sont retirées en 2014 et donc il y a près de 1.000 personnes qui travaillaient directement pour nos armées que nous avons fait depuis venir en France, dans de bonnes conditions de sécurité». Puis depuis mai de cette année, anticipant le retrait annoncé des troupes américaines, 600 personnes sont revenues en France, principalement «des gens qui travaillaient pour notre ambassade, des interprètes, des gens qui travaillaient pour les services français».

3.000 au total depuis 2014

C'est donc un peu plus de 3.000 personnes qui ont été accueillies ou rapatriées en France depuis 2014.

«Quand on voit ce qui se passe à travers un régime islamiste, taliban et dangereux, on ne peut pas dire qu'on va se désintéresser du sort de ces personnes», a souligné Clément Beaune.