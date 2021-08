La Courneuve : 75% des mineurs sont issus de l’immigration extra-européenne

La proportion des 0-18 ans nés de parents immigrés extra-européens explose dans de nombreux territoires en France, comme le démontrent les données de France Stratégie. A La Courneuve, près de Paris, ce constat se vérifie plus particulièrement.

Dans cette commune de Seine-Saint-Denis, 75% des mineurs sont en effet nés de parents immigrés extra-européens.

Selon France Stratégie, organisme de prospective directement rattaché au cabinet du Premier ministre, cela signifie a contrario que, dans cette commune, moins d'un quart des mineurs sont donc d'origine française ou européenne.

Pour arriver à ce constat, France Stratégie s'est appuyé sur des données publiques de l'INSEE. L'organisme a publié une étude en 2020, consacrée à «la ségrégation résidentielle en France» dont CNEWS se faisait l'écho hier.

Interrogés, les habitants de La Courneuve perçoivent toutefois cette mixité de population de façon positive. «Ici, on est de cultures différentes, donc c’est une richesse. On s’accepte tous», assure notamment une femme au micro de CNEWS.

Une «richesse» qui, du reste, est également revendiquée par Gilles Poux, le maire (PCF) de La Courneuve. Il plaide pour que cette jeunesse puisse «irriguer la nation» et y trouver sa place. Et pour cause, en trente ans, la proportion d’enfants d’immigrés extra-européens a augmenté de 60% à La Courneuve.