Damien Abad : «J’appelle à un sursaut de ma famille politique»

Invité de La Matinale de CNEWS, ce jeudi 7 octobre, Damien Abad, président du groupe LR Assemblée nationale, s'est exprimé sur l'élection présidentielle de 2022 et le candidat qui représentera le parti Les Républicains au scrutin.

«Moi je suis de ceux qui pensent qu’il faut qu’on sorte de ces procédures internes qui fatiguent les Français et qui lassent notre électorat. Y’a maintenant une date qui est prévue avec un congrès le 4 décembre, mais désormais il faut reparler aux Français», a-t-il expliqué sur CNEWS.

Le chef de file des députés LR et soutien de Xavier Bertrand, a réclamé un rendez-vous hebdomadaire ​entre les candidats de droite à la présidentielle, une instance de dialogue ​avant le congrès LR du 4 décembre. Même s’il n’y a pas d’accord entre eux, Damien Abad plaide pour un petit-déjeuner des candidats ​chaque semaine, pour qu’ils prennent l’habitude d'échanger.

«Un enjeu indispensable»

«J’appelle à un sursaut de ma famille politique. Un sursaut d’abord pour parler aux Français et à la France, un sursaut pour confronter Eric Zemmour sur le terrain des idées, et un sursaut aussi pour le rassemblement de notre famille derrière un ou une candidate. Pour une raison très simple : c’est que si on veut être dans le match le 4 décembre, ça nécessite pour nous d’avoir parlé aux Français pendant les deux mois qui nous séparent du 4 décembre, et ça c’est un enjeu indispensable», estime Damien Abad.

En septembre dernier, lors des journées parlementaires de LR à Nîmes, le patron des députés LR avait estimé que le polémiste Eric Zemmour était «une grenade dégoupillée» visant à «faire exploser la droite».