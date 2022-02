Grand oral de la sécurité : «je serai la présidente de l’autorité retrouvée», promet Marine Le Pen aux policiers

Invitée au grand oral de la police, organisé ce mercredi par le syndicat Alliance, Marine Le Pen a détaillé son point de vue et ses idées sur le fonctionnement des forces de l’ordre et la sécurité du pays.

La candidate du Rassemblement national à la présidentielle a ainsi exhorté les policiers à «ne pas baisser les bras». «Sans vous, il n’est plus des libertés, il n’est plus des lois, sauf celle de la jungle, il n’est plus de sérénité sociale», a-t-elle asséné.

Elle a également tenu à assurer de sa confiance et de son soutien envers ces fonctionnaires. «Je serai la présidente de l’autorité retrouvée», a-t-elle promis en conclusion de son discours.

Avant cela, Marine Le Pen s’en est pris, entre autres, à la «logique du chiffre». Selon elle, ce système est «une absurde vision comptable appliquée à la police et dont la conséquence est la falsification statistique, le caviardage des rapports de terrain et un effet trompeur d’optique».

La vie personnelle des policiers à améliorer

«Ce n’est ni honnête, ni efficace», a-t-elle estimé. «En ce qui concerne la sécurité, je fais confiance à vous, professionnels», a-t-elle appuyé, face aux policiers. Elle en a également profité pour dénoncer l’utilisation des chiffres «artificiellement gonflés» pour servir une «communication politicienne» du gouvernement.

La leader du Rassemblement national s’est aussi engagée à mener une grande politique sociale envers les agents des forces de l’ordre. Elle a exprimé son souhait de sécuriser leur «parcours professionnel» ainsi que leur «vie familiale».

«Il faut augmenter le budget social de la police», a-t-elle martelé. Une mutuelle plus efficace doit pouvoir leur être attribuée, avec une prise en charge par l’Etat des surcoût des blessures professionnelles. «Il faut ouvrir une part des logements sociaux à la police, notamment pour rompre l’isolement des policiers, accompagné les personnels mutés loin de chez eux ou mieux protéger vos familles», a également avancé Marine Le Pen.

Une meilleure reconnaissance du stress post traumatique a aussi été abordée par la candidate, de même que la mise en place d’un plan anti-suicide, avec du suivi, de l’entraide, une détection des signes avant-coureurs, des visites médicales spécialisées ou encore une réorientation vers d’autres administrations des personnels fragilisés.