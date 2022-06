Burkini : nouvelle polémique dans une base de loisirs des Yvelines, après la remarque d'un maître-nageur

C'est une nouvelle polémique autour du port du burkini en France. Dimanche dernier, dans une base de loisir des Yvelines (78), un maître-nageur a demandé à une jeune fille d'enlever son burkini pour se baigner. Depuis, le centre est accusé de racisme.

Alors qu'une femme s'apprêtait à se baigner en burkini à l'île de loisirs des Boucles de Seine, à Moisson, dans les Yvelines, le dimanche 12 juin dernier, un maître-nageur lui a demandé de le retirer. Depuis, le centre est visé par des accusations d'islamophobie.

«Les règles sont les règles»

Pire, les avis négatifs se multiplient sur la page Internet de cette base de loisirs. «Baignade interdite pour les femmes «trop couvertes» ? Est-ce normal ? Maître-nageur islamophobe», «Alors come ça, il est interdit à des femmes voilées de se baigner dans un lac ? [...] Personnel répugnant, lieu à éviter», peut-on désormais y lire.

De son côté, le directeur de l'île de loisirs, Ivica Jovic, se défend de tout racisme, expliquant seulement suivre le règlement fixé par la région Ile-de-France, propriétaire du site. Un règlement – commun à toutes les bases de loisirs franciliennes – qui interdit le port de toute tenue couverte pour la baignade.

«J'ai peur que si nous n'arrivons pas à faire comprendre que les règles sont les règles et qu'il faut les respecter, et que les règles sont valables pour tous et pour tout le monde, nous ayons du mal après à pouvoir garder du personnel serein sur leur lieu de travail», explique le directeur, désormais inquiet de possibles débordements.

Face aux menaces et à la polémique qui enfle, le dispositif de sécurité de l'île de loisirs a été renforcé et la gendarmerie a également été prévenue. Ce 17 juin, aucun incident n'a été à déplorer.