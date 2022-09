Aurore Bergé : «Il ne faut pas mélanger les différents types d’immigration»

Invitée de la Matinale de CNEWS, Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale, a réagi à l’annonce d’un projet de loi sur l’immigration et l’asile, début 2023.

Soulignant qu’il y avait «des trous dans la raquette» en matière d’immigration et d’asile, Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à l’Assemblée, a estimé sur CNEWS que le projet de loi sur le sujet annoncé la veille par Emmanuel Macron était nécessaire.

Elle a toutefois mis en garde : «Il ne faut pas mélanger les différents types d'immigration. Il faut dire qui on souhaite accueillir». «Il y a plusieurs immigrations», a-t-elle ainsi expliqué, différenciant les sujets du droit d'asile, du regroupement familial, des travailleurs étrangers ou encore les étudiants.

Selon Aurore Bergé, le projet de loi sur l'immigration devra permettre de «tenir cet équilibre entre ceux qu'on veut accueillir et donc qu'on doit bien intégrer, et ceux qui ne méritent pas de rester et donc doivent être reconduits». «Personne ne doit subir sa politique migratoire», a-t-elle martelé.

Jeudi, Emmanuel Macron a annoncé le dépôt d'un projet de loi sur l'asile et l'immigration pour début 2023, dénonçant une politique actuelle «absurde, inefficace et inhumaine».