Bruno Le Maire sur l'inflation : «Notre objectif est de retrouver des niveaux de l'ordre de 2 % en 2024»

Le gouvernement a l’ambition de ramener progressivement l’inflation à 2 % en 2024, a indiqué ce mardi matin sur CNEWS le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

Un objectif ambitieux. Le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé ce mardi matin sur CNEWS que le gouvernement visait une baisse de l’inflation à 2 % pour 2024. Elle se situe actuellement à 5,6 % sur un an, selon des chiffres de l’Insee pour septembre 2022 (avec 11 % pour les produits frais et 17,8 % pour l’énergie).

«Notre objectif, c’est que l’inflation se mette à baisser dans le courant de l’année 2023, pour qu’on retrouve des niveaux de l’ordre de 2 % en 2024», a-t-il indiqué. Pour rappel, en septembre 2021, elle se situait à 2,2 %, selon l’Insee.

«C’est la trajectoire que nous visons, elle est soumise à beaucoup d’aléas. Si la situation se dégrade en Ukraine, si le marché chinois se ferme totalement, bien sûr que cela aura un impact sur l’inflation. Mais à condition constante, notre objectif est de la ramener autour de 2 % en 2024», a martelé le ministre.

Bruno Le Maire a aussi tenu à faire remarquer que la France protégeait ses citoyens «plus que tous les autres États européens». Il a expliqué que 46 milliards d'euros seront dépensés l’an prochain pour éviter la flambée des prix de l’électricité et du gaz. «C’est 180 à 200 euros de facture en moins par mois pour les ménages», a-t-il asséné.

Concernant les produits alimentaires, il a pointé la mise en place de l’indemnité inflation de la rentrée et a estimé que la protection du budget des Français concernant l’énergie se répercute logiquement sur l’ensemble du pouvoir d’achat, qui «reste stable» dans le pays.