Accueil des migrants de l'Ocean Viking : «Il y aura un avant et un après ce bateau», prédit Eric Zemmour

Au lendemain de la décision de la France d'accueillir à Toulon le navire humanitaire Ocean Viking, l'ex-candidat à la présidentielle Eric Zemmour s'est rendu sur place ce vendredi. Quelques heures après l'arrivée de quelque 230 migrants, le président de Reconquête a déclaré qu'il y aurait «un avant et un après» cet «événement majeur».

Le ton se voulait grave, le discours presque prophétique. Eric Zemmour s'est rendu à Toulon, ce vendredi 11 novembre, pour protester contre l'accueil du navire humanitaire Ocean Viking.

Interrogé par CNEWS, le président de Reconquête a jugé «qu'il y aurait un avant et un après ce bateau». Dans le détail, l'ex-candidat à la présidentielle a regretté que la France «ouvre pour la première fois ses ports à un bateau de migrants».

Eric Zemmour a ainsi estimé que cet accueil était «un signal envoyé à tous les passeurs et migrants que la France est ouverte, au moment même ou l'Italie ferme ses ports».

D'autres alternatives possibles, selon lui

Lors de sa prise de parole, l'ancien polémiste a aussi jugé que d'autres alternatives étaient possibles pour la prise en charge de ces migrants. «Ils pouvaient demander à accoster à Tunis ou bien à Malte», a-t-il ainsi proposé.

Cette arrivée à Toulon révèle donc, pour Eric Zemmour, un manque de «fermeté» de la part du gouvernement français. «Si on dit d'avance qu'il n'y aura rien et que personne ne pourra arriver, je vous assure que les migrants ne traverseront plus la Méditerranée», a-t-il conclu.