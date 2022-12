Île-de-France : après l’incendie de Vaulx-en-Velin, la crainte des habitants en banlieue

Quelques jours après l’incendie d’un immeuble à Vaulx-en-Velin (Rhône) qui a fait 10 morts, dont 4 enfants, les habitants pointent du doigt la vétusté du bâtiment, ainsi que la présence de dealers dans le hall de l’immeuble. La situation est loin d’être isolée, notamment en Île-de-France, où de nombreux habitants craignent qu’un scénario similaire ne se produise.

Accident ? Vétusté du bâtiment ? Trafic de drogue ? L'incendie qui a fait 10 morts, dont 5 mineurs, et 24 blessés, à Vaulx-en-Velin (banlieue de Lyon), dans la nuit de jeudi à vendredi, soulève colère et questions. Mais ce drame a surtout fait resurgir les inquiétudes des habitants des HLM.

A Ivry-sur-Seine, les locataires sont soucieux, comme en témoigne Daniel : «tout le monde a peur des incendies dans l'immeuble, parce qu'il n'y a pas d'extincteur dans les couloirs, il n'y a rien».

Une crainte loin d'être isolée dans cette ville du Val-de-Marne, touchée par les trafics de drogues : «moi je n'en peux plus, les jeunes ont pris possession du hall et s'amusent à brûler des choses sur les murs. Ils peuvent très bien mettre le feu. Ce qui est arrivé à Lyon, peut très bien arriver ici», s'inquiète également Sophie.

Face à la situation, ils sont de plus en plus à vouloir déménager et quitter leur cité, mais pas manque de moyens, la plupart d'entre eux doit se résigner à rester.