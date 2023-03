Grève des éboueurs : des réquisitions mais aucun changement ?

Les réquisitions des éboueurs grévistes mobilisés contre la réforme des retraites ont commencé. Pourtant, rien ne change à Paris où les déchets continuent de s'entasser.

Ordonnées par la préfecture de police, les réquisitions d'éboueurs ont commencé. Et deux sociétés privées ont aussi été réquisitionnées. Mais, sans effet pour le moment. Environ 10.000 tonnes de déchets s'entasseraient sur les trottoirs parisiens.

En effet, à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), les éboueurs grévistes se relayent jour et nuit de ce plus grand centre d'incinération de déchets d'Europe. Ils rejettent les réquisitions et ne veulent rien lâcher. «C'est une atteinte à nos droits individuels, nos droits de grèves et nos droits d'expression collective dans un cadre légal», indique l'un d'entre eux, ajoutant qu'«on ne va se laisser faire et la mobilisation ne va pas s'éteindre.»

Certains éboueurs ont même déjà trouvé des parades pour remporter le bas-de-fer avec le gouvernement et déjouer ses réquisitions. Quitte à faire le strict minimum. Ou bloquer les autres maillons de la chaîne.

Pour un éboueur, «on peut aujourd'hui esquiver la réquisition, car on a du ramassage mais où est-ce que l'on met aujourd'hui les déchets ? L'Etat n'a pas la réponse».

Voilà ce qui explique que les poubelles parisiennes débordent toujours autant. Au désarroi de certains commerçants qui voient leur clientèle fuir les rues et donc leurs commerces.