Attaques contre Israël : les premiers Français rapatriés sont arrivés jeudi soir à Paris

Un premier vol de rapatriement a atterri ce jeudi 12 octobre, au soir, à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. À son bord, 377 passagers français ou franco-israéliens prioritaires, dont 68 enfants.

Des rapatriés soulagés. Ce jeudi, 377 Français ou Franco-Israéliens ont pu prendre le premier vol spécial affrété par Air France pour rentrer d'Israël. Ils ont été accueillis à Paris par la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et le ministre des Transports, Clément Beaune.

Mais si le cauchemar est terminé pour ces rapatriés, pour certains d'entre eux, installés en Israël, quitter le pays a été une lourde décision. «On quitte avec le coeur très très lourd une situation dramatique», raconte ainsi une passagère.

Peur des répercussions

De retour sur le sol français, une inquiétude subsiste également : celle de voir le conflit s'exporter jusqu'ici. «On est contents de rentrer mais on appréhende. On a des enfants dans des écoles juives. On n'est pas du tout sereins», explique un père de famille.

A noter que plusieurs autres vols spéciaux sont prévus vendredi et samedi entre Israël et la France pour permettre aux ressortissants n'ayant pas trouvé de vol commercial de regagner le territoire national.