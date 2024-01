Attentat de Trèbes : la caissière à qui Arnaud Beltrame a sauvé la vie témoigne sur CNEWS

Alors que le procès des proches du terroriste des attentats de Trèbes et Carcassonne en 2018 débutera le 22 janvier prochain, Julie Grand, la caissière pour qui Arnaud Beltrame a donné sa vie a témoigné sur CNEWS.

Sa vie pour la mienne. Julie Grand, ex-otage du terroriste de Trèbes le 23 mars 2018 publie ce 10 janvier un livre dans lequel elle raconte comment le lieutenant-colonel de gendarmerie, Arnaud Beltram, l'a sauvé ce jour-là. Sur CNEWS, elle s'est confiée sur cette journée.

Ce jour-là, Julie Grand, qui était caissière au Super U de Trèbes, a vu Radouane Lakdim, pénétrer dans l'établissement. Après s'être cachée, elle a été prise en otage par le terroriste, qui lui a demandé d'appeler la police.

«Il a justifié son action en parlant de ses frères morts en Syrie ou dans d’autres conflits», a-t-elle expliqué avant d'ajouter, «il a très clairement dit que c’était une petite action, qu’elle était terminée et qu’il ne lui restait plus qu’à mourir en martyr en essayant de péter du flic».

Le sens du devoir

Lorsque les gendarmes sont arrivés dans le magasin, le terroriste menaçait la caissière avec ses armes. C’est à ce moment-là qu’Arnaud Beltrame a établi le dialogue avec Radouane Lakdim et lui a proposé de faire un échange d’otages.

«Arnaud Beltram a saisi la balle au bond et par devoir professionnel il a pris ma place», s’est souvenu Julie Grand avec émotion. «Ensuite parce qu’il avait toutes les raisons de penser qu’il était bien plus outillé que moi pour survivre et ressortir vivant de cette prise d’otage», a-t-elle ajouté.

Malheureusement, Arnaud Beltrame a été assassiné par le terroriste, qui est abattu par les forces de l’ordre. Pour son acte de bravoure, Arnaud Beltrame a été promu, à titre posthume, au grade de colonel et fait commandeur de la Légion d’honneur.

Depuis le 23 mars 2018, la vie de Julie Grand n’est plus la même. C’est grâce à ses proches, à sa conversion à la religion catholique et à l’épouse de son sauveur, qu’elle trouve la force de se reconstruire et de passer outre la culpabilité du survivant.