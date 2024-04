Manon Aubry : «Bruno Le Maire se présente en Mozart de la finance mais ce sont des tocards de l'économie»

Manon Aubry était l'invitée du Grand Rendez-Vous sur CNEWS, ce dimanche 7 avril. S'exprimant sur la crise économique, la tête de liste de la France insoumise aux élections européennes a eu des mots durs envers Bruno Le Maire et l'ensemble du gouvernement.

«Le commun des mortels a en effet raison de s’inquiéter de ce que fait le gouvernement. Je lance l’alerte solennellement, que le gouvernement nous dise oui ou non s’ils ont prévu d’augmenter la TVA pour aller chercher de l’argent dans les caisses de l’État», a déclaré Manon Aubry.

L'insoumise s'est dite inquiète de l'état de l'économie française, pointant du doigt la responsabilité de Bruno Le Maire mais également de l'ensemble du gouvernement. «J’observe au passage que Bruno Le Maire nous demande de rembourser un trou financier qu’il a lui-même creuser», a-t-elle ironisé.

La candidate aux Européennes a ensuite eu des mots très durs à l'encontre du locataire de Bercy et de ses collègues du gouvernement. «Il se présente en Mozart de la Finance mais ce sont des tocards de l’Économie parce que ce trou a été créé par ce gouvernement», a-t-elle estimé.

«Ceux sont des tocards de l’Économie, ils sont incapables, ils mentent sur le déficit prévu. Tous les économistes sérieux, y compris ceux qui ne sont pas de mon bord, avaient prédit que le taux de déficit serait plus élevé et le taux de croissance plus faible», a déploré Manon Aubry.