Malika Sorel : «Nous avons échoué l’intégration culturelle pour un nombre qui n’est pas négligeable»

En deuxième position sur la liste RN pour les élections européennes, Malika Sorel était l’invitée du Grand RDV ce dimanche 21 avril sur CNEWS. Elle s’est exprimée au sujet des dérives l’immigration au sein du territoire national.

«Nous avons échoué l’intégration culturelle pour un nombre qui n’est pas négligeable», estime Malika Sorel, deuxième de la liste RN des élections européennes, qui se dit en faveur d'un moratoire sur l'immigration.

Invitée du Grand RDV sur CNEWS et Europe 1 ce dimanche, la probable future députée européenne a déclaré qu'il fallait «arrêter de parler de "minorité"».

«Si ce n'était qu'une minorité, on n'en serait pas à ce que le Premier ministre fasse le discours de politique générale qu'il a fait», a-t-elle jugé, faisant allusion au discours de Gabriel Attal et à ses nouvelles instructions à destination des jeunes.

Cesser de «justifier la violence»

Selon Malika Sorel, cette absence d'intégration n'est pas liée à un problème socio-économique : «Il faut que les politiques cessent de justifier la violence», a-t-elle déclaré.

La candidate évoque des personnes qui «arrivent de leur pays», où «ils n'ont rien» : «Là-bas ça se passe très bien, ils ne vont pas aller se révolter contre la police ou contre les enseignants», a-t-elle poursuivi.

Évoquant ses années d'études en Algérie, Malika Sorel assure que l'autorité y a toujours régné, et que «défier l'autorité du maître ne traversait même pas l'esprit de quelqu'un».

«Mais lorsqu'ils arrivent ici, ils se révoltent contre l'école et ses enseignements, et on dit "oh les pauvres petits, c'est parce qu'ils n'ont rien"», a-t-elle déploré.

Jeudi 18 avril, Le Premier ministre Gabriel Attal avait confirmé sur les collégiens des zones d'éducation prioritaire pourront être accueillis dans leur établissement scolaire «tous les jours de la semaine entre 8h et 18h», dès septembre prochain.