Immigration : 1.666 étrangers délinquants ont été expulsés depuis janvier

Depuis le mois de janvier, 1.666 étrangers impliqués dans des troubles à l’ordre public ont été expulsés. Un chiffre en augmentation de 28 % sur un an, d'après un bilan du ministère de l'Intérieur.

Selon Beauvau, ce bilan à la hausse est notamment imputable aux placements plus nombreux des clandestins les plus dangereux dans les centres de rétention administratifs (CRA), véritables antichambres de l’expulsion. En 2023, quelque 4.689 mesures d’éloignement forcé ont concerné les immigrés délinquants (+30 % par rapport aux 3.615 en 2022). Plus globalement, 11.722 étrangers ont été renvoyés dans leur pays l'année dernière, soit une augmentation de 22% par rapport à 2022.

Les islamistes radicaux aussi dans le viseur

Et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé aux préfets d’accélérer la cadence, en procédant au rééxamen des dossiers des étrangers fauteurs de trouble. En clair, chaque étranger ayant un casier judiciaire pourrait être éloigné du territoire.

Néanmoins, le parcours juridico-administratif qui accompagne chaque décision d’expulsion, peut poser plusieurs difficultés au ministre de l'Intérieur. «Il faut vraiment que ces arrêtés d’expulsion et leur implication soient protégés contre le risque d’un juge qui ferait sauter ces arrêtés», a estimé Nicolas Pouvreau-Monti, cofondateur de l'Observatoire de l’immigration et de la démographie.

«Enfin, troisième degré d’engagement nécessaire, c’est un degré diplomatique, il faudra sans doute se résoudre dans un certain nombre de cas, à engager une sorte de rapport de force avec les pays d’origine qui n’auront pas forcément envie de reprendre leurs ressortissants», a ajouté le spécialiste auprès de CNEWS.

Le ministre de l’Intérieur souhaite également accélérer l’expulsion des islamistes radicaux. Depuis janvier, 60 d’entre eux ont été éloignés du territoire. A l’heure actuelle, au moins 500 étrangers islamistes se trouvent toujours sur le sol français.