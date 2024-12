Noël 2024 : des centaines de crèches envahissent le village de Lucéram

Sur les hauteurs de l’arrière-pays niçois, à Lucéram (Alpes-Maritimes), la magie opère au moment de Noël. Dans ce petit village, plus de 500 crèches prennent place dans les ruelles typiquement Provençales.

Bergers, meuniers et boulangers attirent des milliers de visiteurs du monde entier chaque année. Depuis le 1er décembre à Lucéram (Alpes-Maritimes), petits et grands s’émerveillent devant des centaines de crèches qui envahissent les ruelles escarpées.

A l’initiative de ce projet, Christiane Ricort, vauclusienne d’origine, elle ne cesse de faire perpétuer cette tradition : «La première année il n’y avait que 33 crèches et au bout de 27 ans, nous nous retrouvons avec plus de 500 crèches dans tout le village».

Des touristes à la recherche d'authenticité

«A Lucéram, c’est tout le village qui se mobilise autour de la Maison de pays qui est le fil conducteur de la commune, des associations, des commerçants et des villageois. Chacun se fait un point d’honneur de faire la crèche devant chez lui», a-t-elle affirmé.

Une parenthèse enchantée qui permet de voyager dans le temps. «En venant à Lucéram, les gens viennent chercher l’authenticité parce qu’en parcourant les rues du village et notamment dans le secteur de l’ancien village, les rues piétonnes, on se sent transcendés dans le Moyen-Âge», a poursuivi la présidente de la Maison de pays de Lucéram et du Haut Paillon.

Crèches traditionnelles ou atypiques, un circuit de 11 étapes permet de les découvrir. «Le village est entièrement décoré, il y a des crèches absolument partout. Le but du jeu : les trouver et de découvrir des crèches atypiques et différentes à chaque fois. C’est vraiment magnifique», s'est émerveillé, Jehad, un touriste.

La nuit du réveillon de Noël, les fidèles se réuniront pour la pastorale des bergers, et célèbreront la naissance de Jésus.