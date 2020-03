Bienvenue dans la sélection CNEWS, l’agenda des événements à ne pas manquer : le nouveau film de Marjane Satrapi, « Radioactive » le 11 mars au cinéma, la soirée spéciale Stand UP du Festival de l’Humour à Paris le 19 mars au Grand Rex, et les Harlem Globetrotters le 4 avril à l'AccorHotels Arena et en tournée dans toute la France.