États-Unis : un cowboy réalise un vrai «rodéo urbain» dans le Michigan (vidéo)

La police du Michigan (Etats-Unis) a publié une vidéo filmée par une de ses patrouilles, montrant un cowboy sur son cheval en train de poursuivre une vache sur l’autoroute Interstate-75.

Des images insolites. Alors que des voitures roulent à pleine vitesse, un cowboy du Michigan s'est engagé, à cheval, à la poursuite d'une vache, n'hésitant pas à traverser la route pour suivre l'animal.

And we know that if there are no pictures or video it didn’t happen…. pic.twitter.com/9QLgwciYAs

— MSP Second District (@mspmetrodet) May 22, 2023