Arabie Saoudite : de nouveaux métiers en perspectives

L'économie de l'Arabie saoudite repose à 90% sur l'or noir. Mais depuis la baisse du cours du pétrole, l'austérité s'installe progressivement. Ce qui pousse de plus en plus de Saoudiens à devenir chauffeur, plombier ou cuisinier.

Il y a encore quelques mois, cela aurait inimaginable dans cet ancien Etat providence. En effet, les deux tiers des citoyens du Royaume d'Arabie sont employés par le gouvernement. Et exercer un travail manuel n'était pas considérer comme activité respectable. Avec la chute des cours du pétrole, une économie nationale léthargique Riyad a décidé de mener une politique de Saoudisassions du marché de l'emploi.

Et avec la hausse du chômage, les Saoudiens sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des métiers historiquement réservés aux étrangers. La politique de l'emploi du gouvernement a poussé plus de 800 000 étrangers à quitter le pays depuis janvier 2017. Mais le principal défi reste de convaincre les Saoudiens à occuper ces emplois vacants.