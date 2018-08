Vers une fin de crise économique en Grèce ?

Ce lundi 20 août marque officiellement la fin des plans d'aide du FMI, de l'UE et de la BCE allant à la Grèce. La fin de 8 ans de crise, mais les grecs vivent encore au quotidien les réformes économiques et l'austérité.

Beaucoup ont fait faillite suite à la baisse du pouvoir d'achat. La fin de la tutelle internationale est loin de réjouir tout le monde, car cela signifie moins d'investissements étrangers.

Ils sont des milliers de Grecs à voir l'avenir d'un œil sombre. Car si le dernier plan d'aide du FMI et de l'Europe prend fin, la Grèce n'en a pas fini avec l'austérité et les réformes. Depuis deux ans, les taxes, pensions, et le coût de la sécurité sociale pèsent sur les habitants. En 10 ans de récession, les foyers ont souffert et le taux de chômage a explosé, jusqu?à 27% en 2013.

Mais peu à peu, la Grèce se relève. Son PIB est en hausse, son gouvernement en excédent budgétaire et le chômage diminue régulièrement. Des nouvelles qui rassurent les marchés financiers et qui pourraient bien rendre à la Grèce son attractivité auprès des investisseurs étrangers.