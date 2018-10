L'assassinat de Jamal Khashoggi embarrasse l'exécutif français

L'Allemagne a demandé à tous les pays européens de ne plus vendre d'armes à l'Arabie saoudite. Mais pour Paris, il faut attendre. Un malaise lié aux ventes d’armes ? Le royaume saoudien est le deuxième plus gros client de la France dans le secteur de l'armement.

La France doit-elle continuer à vendre ses armes à l'Arabie saoudite ? Alors que la Chancelière allemande dit vouloir y renoncer. La question a irrité au plus au point le chef de l'Etat, en visite ce mardi au salon Euronaval.

Il faut dire qu'entre 2008 et juillet 2017, le royaume a passé plus de 11 milliards d'euros de commandes à la France. Il est son deuxième plus gros client derrière l'Inde.

Avant de trancher, l'exécutif veut gagner du temps. «Si les faits sont avérés, nous prendrons des sanctions», a indiqué Benjamin Griveaux le porte-parole du gouvernement.

Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, sur l'affaire Khashoggi : "Si les faits sont avérés, nous prendrons des sanctions" pic.twitter.com/JG9XhUIMQC — CNEWS (@CNEWS) 24 octobre 2018

Le chef de l'Etat devra pourtant donner une réponse claire dans les meilleurs délais. En effet, Emmanuel Macron doit se rendre en Arabie saoudite d'ici la fin de l'année pour la signature de nouveaux contrats d'armement.