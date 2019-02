Au Venezuela, les protestations de la population concernant le manque de nourriture et de médicaments sont de plus en plus fortes.

L'aide humanitaire se retrouve bloquée à Cucuta (Colombie) à la frontière. Les camions envoyés par les Américains sont arrivés jeudi.

L'armée vénézuélienne, qui soutient Nicolas Maduro, bloque encore le passage alors que la population attend cette aide.