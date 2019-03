Quel avenir pour l'Algérie après le retrait de Bouteflika ?

Après plusieurs jours de mobilisation, Abdelaziz Bouteflika a finalement annoncé qu'il ne briguerait pas de cinquième mandat. Un soulagement pour de nombreux Algériens dont l'avenir politique reste néanmoins incertain.

Alors que le scrutin a été reporté à une date ultérieure et devrait être fixé lors d'une conférence nationale «inclusive et indépendante», le Président de 82 ans a confié les manettes à Nourredine Bedoui (qui devient Premier ministre) et Ramtane Lamamra (vice Premier ministre).