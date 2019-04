Volodymyr Zelensky a remporté, dimanche 21 avril, l'élection présidentielle en Ukraine.

Acteur et humoriste, sans la moindre expérience politique, il succède à Petro Porochenko et devient le plus jeune chef de l'Etat qu'ait connu le pays.

Au lendemain de la victoire écrasante de Zelensky, les Ukrainiens sont sans surprise majoritairement satisfait.