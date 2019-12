Des feux dévastateurs en Australie

En Australie, les feux d'incendie meurtriers font rage depuis plus de trois mois. Ils ont détruit environ 30.000 km2 de terres et plus de 800 habitations.

Jusqu'ici, les feux n'ont fait qu'effleurer les zones de forte densité.

Beaucoup d’entre eux demandent la limitation de l'industrie du charbon pour réduire les rejets de gaz à effet de serre, mais le leader de centre-droit Scott Morison est un fervent soutien du secteur.