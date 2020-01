Le producteur de cinéma américain Harvey Weinstein est attendu ce lundi à New York à l'ouverture de son procès ultra-médiatisé pour agressions sexuelles, deux ans après un scandale qui a engendré le mouvement #MeToo et fait tomber de nombreux hommes de pouvoir.

Après avoir été reporté, celui-ci démarre à New York, et doit durer environ six semaines.