A Auschwitz, les survivants appellent à ne pas oublier l'horreur

Soixante-quinze ans après la libération d'Auschwitz, des survivants de l'Holocauste, se sont réunis lundi 27 janvier sur ce site pour honorer ses plus de 1,1 million de victimes.

Bras dessus, bras dessous, soixante-quinze ans après la libération du camp d'Auschwitz, des survivants ont franchi le portail en fer forgé du plus grand camp d'extermination nazi. Au dessus de leur tête, les mots tristement célèbres «Arbeit macht frei», «le travail rend libre» en allemand.

Vêtus symboliquement du bonnet rayé des prisonniers du camp nazi, les rescapés ont déposé des couronnes de fleurs au pied du mur de la mort, où des milliers de détenus ont été abattus par les nazis. L'émotion et le souvenir ont accompagné ces instants de recueillement.

Jadwiga Wakulska est née dans le camp quelques mois avant sa libération : «Ma mère me tenait dans ses bras, un bébé de 4 mois, alors qu'elle se trouvait dans la file qui menait à la chambre à gaz. A ce moment, ils se débarrassaient de tous les prisonniers. On se rapprochait de plus en plus et un des Allemands m'a vu. Il m'a regardé et comme j'étais un bébé blond aux yeux bleus, il m'a mise à part et m'a dit que je vivrai».

Le camp d'Auschwitz-Birkenau est l'un des six camps d'extermination de la Seconde Guerre mondiale au sein desquels plus de 1,1 million de personnes, pour la plupart Juifs, ont trouvé la mort. Soixante-quinze ans plus tard, les rescapés appellent à ne pas oublier et à lutter contre l'antisémitisme partout dans le monde.