Vidéo : à Goa, en Inde, une statue de Cristiano Ronaldo ne passe pas

Quand le football ravive les blessures coloniales. Une statue du joueur portugais Cristiano Ronaldo a été récemment inaugurée dans l'Etat de Goa, au sud-ouest de l'Inde. Mais celle-ci a provoqué l'ire de certains habitants accusant les pouvoirs locaux d'honorer la star d'un pays qui avait colonisé la région.

C'est dans ce contexte que des manifestants arborant des drapeaux noirs se sont réunis sur le site juste après l'inauguration de la statue cette semaine, dans la ville de Calangute.

Pour rappel, le Portugal n'a accordé son indépendance à la région qu'en 1961, à la suite d'une invasion de l'armée indienne et d'une guerre de deux jours qui a mis fin à la dictature militaire lusitanienne.

L'ancien footballeur international Micky Fernandes, originaire de l'Etat de Goa, a qualifié ce choix de «blessant» et a déploré le fait qu'il rappelle les «vestiges» du joug portugais.

«Ronaldo est le meilleur joueur du monde, mais nous devrions tout de même avoir une statue d'un joueur de Goa», a-t-il affirmé à l'Agence France-Presse.

Footballer Cristiano Ronaldo's statue installed in Panaji, Goa. To inspire youth &take football to next level in the state, country, we came up with this statue. We want our children to become like this legendary footballer, who is a global legend:Goa Minister Michael Lobo(28.12) pic.twitter.com/KthPHc7ox0

— ANI (@ANI) December 29, 2021