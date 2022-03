Guerre en Ukraine : le puissant témoignage de combattants ukrainiens blessés

Alors que leur pays subit les assauts de la Russie depuis maintenant près de dix jours, plusieurs soldats ukrainiens ont été blessés dans les combats les opposant aux troupes de Vladimir Poutine. Convalescents, ces combattants ukrainiens n'ont pourtant qu'une seule obsession : reprendre les armes au plus vite pour défendre leur terre et leur nation.

Avec son régiment, Oleksii Kravchenko est l'un de ces hommes. Membre du régiment Azov, ce soldat ukrainien avait été posté à quelques kilomètres de Kiev, la capitale ukrainienne.

Il repoussait les forces russes quand une colonne ennemie est apparue. «C’était un bataillon technique. Ils ont réussi à se frayer un chemin et nous ne les avons pas remarqués. Nous avons combattu et tué leur infanterie, puis des mortiers ont commencé à nous bombarder», a-t-il témoigné auprès de CNEWS.

Comme lui, de nombreux combattants blessés n’attendent qu’une chose : retourner au plus vite au combat. «Il n’y a même pas de débat. Notre moral et notre état mental sont absolument corrects. Nous attendons d’être guéris et nous sommes prêts à reprendre les armes», dit aussi Artem Motyka, autre soldat du régiment Azov.

Du côté des soignants, depuis le début de l’invasion russe, les médecins de cet hôpital de Kiev ont vu le profil de leurs patients changer.

«Maintenant, nous avons beaucoup moins de patients civils à cause du couvre-feu. Nous avons quelques cas urgents et, de ce fait, notre hôpital fonctionne désormais normalement», explique Oleskandr ChCherbyna, directeur de l’hôpital.

L’Ukraine n’a jusqu’ici donné aucune indication de ses pertes militaires. Tout juste sait-on qu’au moins 350 civils ont été tués.