Guerre en Ukraine : l'inquiétude des oligarques russes visés par les sanctions économiques européennes

Le vent semble tourner pour les oligarques russes. Cinq cents noms de milliardaires russes sont actuellement sous le joug de sanctions financières. Leurs avoirs et ressources économiques doivent être progressivement gelés au fur et à mesure que les Etats parviennent à les localiser et les relier à leurs propriétaires.

L'Europe a publié en début de semaine plusieurs listes de ces oligarques dont les actifs sont susceptibles d’être saisis, en raison de leurs liens supposés avec le gouvernement de Vladimir Poutine.

De son côté, la Commission européenne a ajouté 26 nouvelles personnes à cette liste évolutive, ce qui monte à 680 le total des oligarques et hommes d’affaires frappés par ces mesures restrictives.

D'après les informations de CNBC, les hommes les plus riches de Russie auraient déjà perdu plus de 80 milliards de dollars (environ 73 milliards d'euros), les sanctions occidentales sur l'économie russe.