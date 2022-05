Vladimir Fedorovski : «Dire que Poutine est un fou est une contre-vérité»

L'écrivain et ancien diplomate russe, Vladimir Fedorovski estimait dans la Matinale de CNEWS que s'il : «y a de l'irrationalité chez Poutine, dire qu'il est un fou est une contre-vérité».

Vladimir Fedorovski qui a longtemps étudié le président russe, a estimé que pour comprendre Vladimir Poutine il fallait se tourner vers sa jeunesse.

«Je suis arrivé à la conclusion que la principale dimension du personnage est déterminée par son enfance», explique-t-il avant de poursuivre, «quand il était enfant, quasi abandonné à Saint-Pétersbourg, il a été formé par la pègre» de la ville.

Une formation auprès de la pègre qui lui a donné un but. Selon l'ancien diplomate russe, Vladimir Poutine «pense qu'il est envoyé par la providence pour sauver la Russie, sinon assurer sa grandeur.»

Un parallèle entre Poutine et Khrouchtchev

Ainsi, le danger du dirigeant russe vient de sa façon de penser. Il «est un jusqu’au-boutiste, il ne va pas reculer. C’est là d’où vient le danger, il attaque le premier. C’est ce Poutine que nous affrontons et c’est cela qu’il faut gérer.»

Vladimir Fedorovski voit dans la crise ukrainienne un parallèle avec la crise de Cuba il y a 60 ans. «Finalement Khrouchtchev n’était pas ni moins fou ni plus fou que Poutine pendant la crise de Cuba et on a géré la crise», estime l'ancien diplomate.