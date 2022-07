14-Juillet 2022 : en immersion dans un camp de l’armée française au Liban

Depuis le retrait de l'armée d'Israël du sud Liban, les forces de l'ONU surveillent la «blue-line», cet axe qui sépare les deux pays en guerre. L'une des bases françaises des casques bleus accueille une poignée de soldats du 1er Régiment d'Artillerie.

Ils sont les oreilles et les yeux de l'ONU au Liban. Alors que, comme chaque année, à l'occasion de la fête nationale du 14-Juillet, un défilé des troupes militaires françaises doit avoir lieu sur les Champs-Elysées (8e), CNEWS s'est intéressé au quotidien des soldats français présents dans ce pays.

Depuis le début des années 2000, 27 casques bleus français appartenant au 1er Régiment d'Artillerie tiennent un tout petit camp au sommet d'une colline, en pleine zone hostile au sud du Liban. Leur mission principale : protéger un radar ultra-puissant, le Cobra, qui surveille en permanence la frontière Est du pays.

Dans ce tout petit camp appelé 6-41, les militaires français sont aux aguets. Grâce à leur radar surpuissant, ces casques bleus sont chargés de surveiller les moindres faits et gestes de part et d'autre de la frontière pour éviter de nouveaux accrochages entre Israël et les forces du Hezbollah.

Une mission pour la paix qui s'inscrit dans un dispositif des Nations Unies qui emploie 10.000 soldats dans la région.