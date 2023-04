Auschwitz : le comportement de certains visiteurs du mémorial suscite l'indignation

En Pologne, le mémorial d'Auschwitz a vivement critiqué des visiteurs prenant des photos inappropriées devant le camp où plus d'un million de personnes sont mortes. «Respectez leur mémoire» ont déclaré les responsables du site.

Un manque de respect évident. Dans le sillage d’une photo diffusée sur les réseaux sociaux, le mémorial d'Auschwitz (Pologne) a tenu à rappeler l’importance de se comporter correctement dans ce lieu extrêmement symbolique.

Today I had one of the most harrowing experiences of my life. Regrettably it didn’t seem everyone there found it quite so poignant. pic.twitter.com/3OdWavqC4P — Maria (@MariaRMGBNews) April 15, 2023

«Aujourd'hui, j'ai vécu l'une des expériences les plus éprouvantes de ma vie. Malheureusement, il ne semble pas que tout le monde ait trouvé cela aussi poignant», s'est déolée la journaliste britannique qui a partagé la scène.

Pose glamour à l’entrée du camp, jeu d’équilibriste sur les rails qui y amenaient les prisonniers… Les comportements irrespectueux de certains visiteurs ont une nouvelle fois été dénoncés sur les réseaux sociaux, suscitant l’indignation chez de nombreux internautes.

Le mémorial d'Auschwitz a dû rappeler aux visiteurs de ne pas prendre ce genre de photos : «en venant (…) les visiteurs doivent garder à l’esprit qu’ils pénètrent dans le site authentique de l’ancien camp où plus d’un million de personnes ont été assassinées. Respectez leur mémoire».

Pictures can hold immense emotional & documentation value for visitors. Images help us remember.





When coming to @AuschwitzMuseum visitors should bear in mind that they enter the authentic site of the former camp where over 1 million people were murdered. Respect their memory. — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) April 16, 2023

Pour rappel, le camp d’Auschwitz-Birkenau était le plus grand du troisième Reich. Il a servi de lieu de concentration, de travail forcé et d’extermination. Il est devenu l’un des symboles de la Shoah et de la barbarie nazie. Depuis 1979, il est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.