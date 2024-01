«En France on s’est senti moins en sécurité qu’ici» : ce couple de Franco-Israéliens a décidé de rentrer en Israël

Certains Franco-Israéliens sont rentrés en France pour fuir la guerre. D'autres ont préféré un retour en Israël pour, paradoxalement, plus de sécurité. C’est le cas de Renée et Haim Harroch, que CNEWS a rencontré.

Le paradoxe face à l’antisémitisme. Rapatriés en France au début du conflit entre Israël et l’organisation terroriste du Hamas, Renée et Haim Harroch, un couple de Franco-Israéliens, ont fait le choix de rentrer en Israël pour retrouver la sécurité.

Lorsque les attaques du Hamas contre Israël ont débuté le 7 octobre dernier, Renée et Haim ont été réveillés par des centaines de roquettes tombées à quelques mètres de leur terrasse. «On voyait les roquettes tomber et on avait peur parce que ça pouvait tomber sur la maison. C’est déjà arrivé chez ma sœur», a confié Renée Harroch.

«On avait peur de sortir»

Face à l’intensification des combats, ils ont décidé, à contre-cœur, de quitter leur pays. Au micro de CNEWS, Renée s’est souvenue : «c’est ma sœur qui nous a donné les coordonnées du ministère des Affaires étrangères, après quoi mon mari a téléphoné et c’est comme ça qu’on a été rapatrié en France. Pour nous changer les idées et pour la sécurité».

Mais, de retour en France, le couple s’est dit victime d’antisémitisme et s'est senti en grande insécurité. «On a ressenti qu’il n’y avait plus de sécurité en France malgré les soldats qui circulaient dans les rues, malgré la police», a expliqué Haim Harroch. «On avait peur de sortir point final. On habite à dix kilomètres de la bande de Gaza, on est parti en France et en France on s’est senti moins en sécurité qu’ici», a-t-il ajouté.

Face à cette peur grandissante, le couple a décidé de repartir en Israël. Si les combats ne sont qu’à quelques kilomètres de leur appartement, ils se disent moins inquiets pour eux-mêmes que pour leur famille restée en France.