Noël 2024 : le Père Noël attend la neige en Finlande

La neige n’est pas encore tombée en Laponie finlandaise. Pourtant, la ville du Père Noël n’est qu’à huit kilomètres du cercle polaire. Le réchauffement climatique touche cette région habituellement très enneigée.

Un Noël sans neige en Finlande ? A Rovaniemi, ville du Père Noël en Laponie finlandaise, chaque année les fêtes se déroulent dans un paysage enneigé. Pourtant, cette année, les flocons se font attendre.

«Nous voyons que le changement climatique est là», a confié un habitant de la commune déguisé en Père Noël pour les fêtes. «Il affecte les rennes et la vie dans l'Arctique. Une prédiction dit que nous aurons plus de neige, mais qu’elle arrivera plus tard et qu’elle restera plus longtemps», a-t-il poursuivi.

Pour les touristes, même si le manteau blanc se fait attendre, la magie de Noël est tout de même bien présente. «Je m'attendais à plus de neige. Mais même sans ça, on a toujours l'impression d'être à Noël. C'est agréable pour les enfants», a déclaré une touriste.

«C’est super. C’est comme dans les films de Noël, c'est magique», a affirmé une autre, tandis qu’un enfant s’est émerveillé : «Le père Noël a frappé à la porte !»

De son côté, le bureau de poste du Père Noël fonctionne à plein régime. Les 30.000 lettres reçues quotidiennement sont lues attentivement.