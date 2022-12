Grippe : pourquoi l'épidémie est-elle si violente cette année ?

Particulièrement vive en France en décembre, l’épidémie de grippe a entraîné une hausse des hospitalisations de 118 % en une semaine sur le territoire français. Pourquoi est-elle donc si violente en 2022 ? Le professeur Philippe Amouyel nous a fourni les éléments de réponse.

La virulence de la grippe cette année a une double origine. Particulièrement vive en France lors de ce mois de décembre, l’épidémie de grippe a entraîné une hausse des hospitalisations de 118 % en une semaine sur le territoire français.

Sur la même période, les consultations liées à cette infection respiratoire ont augmenté de 57 % selon Santé Publique France.

Deux facteurs expliquent le regain de la grippe

«L’hiver, la transmission est plus importante. Le fait d’aérer, le fait de vivre à l’extérieur réduit les risques de contamination. Or, l’hiver, il fait plus froid donc on a tendance à moins aérer. On se retrouve alors dans les conditions de transmission rapide de la grippe, mais également des autres variants du Covid ou de la bronchiolite», a expliqué Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille (Nord) pour CNEWS.

L’autre explication de ce regain épidémique dans l’Hexagone se trouve dans la faible circulation du virus ces deux dernières années. «Les gestes barrières en 2020 et 2021 ont permis de stopper la progression de l’épidémie de grippe. Cette année, on a un peu moins de réactions immunitaires qui se sont faites dans la population, si bien que quand le virus arrive, il circule plus vite. L’épidémie est plus précoce cette année», a analysé le professeur.

Pour rattraper cette immunité, le spécialiste conseille vivement la vaccination. Il recommande aussi de porter le masque dans les transports et les lieux clos pour éviter les cas graves chez les plus fragiles et la saturation des hôpitaux.