Route du Rhum : 40 ans d'histoire

La 11ème édition de la Route du Rhum va s'élancer de Saint-Malo ce midi pour rejoindre Point-à-Pitre à plus de 6500km. Une course qui se déroule tous les 4 ans comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde.

La première édition a eu lieu en 1978, il y a 40 ans déjà, et certaines courses resteront gravées dans les mémoires.

Entre drames, records et batailles mythiques, la Route du Rhum est l’une des courses les plus spectaculaires qui existe et cette année encore, la bataille entre les concurrents sera accrochée.