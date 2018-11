Deux skieurs battent un record de freestyle

Deux skieurs freestyle professionnels ont réalisé une course hors normes en sautant par-dessus plusieurs routes du plus haut col de montagne d'Italie.

Benedikt Mayr et Markus Eder sont partis d'une hauteur de 2.757 mètres d'altitude et ont parcouru les 555 mètres du col du Stelvio. Des pentes artificielles, des glissières et des véhicules de motoneige à l'arrêt étaient disposés afin de franchir les routes.

Selon les organisateurs, c’est la première fois que ce parcours est réalisé en une seule descente. Malgré la fonte des neiges, les deux skieurs sont parvenus à finir la course. Cela faisait des mois qu'ils s'y préparaient.