Les cours de kitesurf séduisent le bassin d'Arcachon

Considéré à tort comme un sport extrême réservé aux plus endurants, le kitesurf est en réalité une activité accessible à tous, qui séduit de plus en plus d'adeptes, notamment sur le bassin d'Arcachon.

Accessible à tous les âges, les cours de kitesurf, qui combinent un cerf-volant et une planche de surf, sont très demandés par les débutants.

«On n'a plus du tout de sportifs [...] on a plutôt des gens qui ont envie de faire un sport tranquille, se promener, s'occuper [...] », a confié Alexandre Heitzmann, moniteur de kitesurf.

Pendant les vacances, de très nombreux cours sont organisés sur le bassin d'Arcachon, lieu idéal pour ses plages et ses vents raisonnables.