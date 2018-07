Vidéo : RidRoid CanguRo, le robot assistant qui se transforme en vélo électrique

Son nom est RidRoid CanguRo et il n'est pas sans rappeler les héros robotisés de Transformers.

L'Institut de technologie de Chiba au Japon vient de dévoiler ce système hybride capable de servir de robot assistant autonome, mais aussi de se transformer en un tricycle design à propulsion électrique.

CanguRo a ainsi été dévoilé le 4 juillet au pays du Soleil-Levant et se veut le prototype d'un moyen de locomotion innovant. Ce modèle peut suivre son propriétaire à la trace et lui fournir un certain nombre d'informations, comme le font les nouveaux assistants virtuels de type Alexa chez Amazon, Siri chez Apple ou Google Assistant, notamment.

Le futur des trottinettes électriques ?

Il se distingue grâce son côté modulaire. Ainsi, la vidéo montre CanguRo s'étirer pour obtenir une assise suffisante, afin d'accueillir une personne adulte sur sa selle qui se déploie. Ses moteurs permettent ensuite de rouler jusqu'à 10 km/h. Une vitesse minime qui inscrit davantage ce robot hybride dans un usage restreint, sur des campus ou dans des bâtiments très longs à traverser par exemple. Si aucune date de lancement n'a été communiquée, cet objet reste à suivre de près, à l'heure où les trottinettes électriques prennent de plus en plus de place dans le quotidien des citadins. Une idée qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler le dessin-animé des années 1980 MASK et son fameux robot T-Bob, capable de se transformer en mini-scooter...