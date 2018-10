Cybercriminalité : les bons réflèxes à adopter

Phishing, ransomware, faux sites… Alors que la cybermalveillance explose, l’UE organise en octobre son mois de la cybersécurité.

Un temps qui permet aux institutions de rappeler les règles à suivre pour se prémunir face aux attaques. Le site les clés de la banque recense, quant à lui, une série de conseils indispensables et appelle à une vigilance constante. Il est ainsi nécessaire de ne jamais répondre aux sollicitations (offres de remboursement, de mails prometteurs, sms douteux…). De même, il convient de ne jamais cliquer sur les liens proposés dans ces messages.

­Protéger ses données personnelles est la clé, en optant pour des mots de passe forts, en verrouillant son mobile et en veillant à avoir un antivirus à jour, ­notamment. Il convient également de vérifier régulièrement son compte bancaire et d’avertir sa banque en cas de fraude, tandis que messages et sites suspects doivent être signalés sur la plate-forme Pharos du gouvernement.

