Google vous aide à détecter quel restaurant vous a rendu malade

Une équipe de recherche employée par Google a développé un algorithme capable d'identifier des restaurants suspectés de causer des intoxications alimentaires.

Appelé FINDER (pour Foodborn IIINess DEtector in Real time ou en français, détecteur de maladies en temps réel), le programme est très performant. Testé dans les villes de Chicago et Las Vegas, il s'est avéré 3,1 fois plus efficace pour repérer les restaurants suspects que les méthodes classiques de l'inspection sanitaire, rapporte Slate.

ANalyse des données personnelles

Cependant, comme c'est toujours le cas avec les intelligences artificielles, le système de «machine learning» dépend des données personnelles. Ainsi, le programme analyse une immense quantité de données provenant des moteurs de recherche et de la géolocalisation.

L'IA repère les recherches Google avec les mots liés aux maladies alimentaires et leurs symptômes. Puis, elle regarde l'historique de localisation des comptes qui ont effectué ces recherches. Après avoir croisé les données, il est possible de déterminer les lieux potentiels de la contamination.

Si des restaurants reviennent souvent, les autorités sanitaires sont alertées.

52% des établissements identifiés par FINDER ne correspondaient pas aux normes, souligne Slate, alors que 39% des restaurants qui ont reçu des plaintes de la clientèle de manière «classique», ne sont pas aux normes.